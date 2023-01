Livrările globale de smartphone-uri au scăzut în trimestrul patru, al sărbătorilor de iarnă, din cauza incertitudinilor macroeconomice Firmele de electronice au livrat 300,3 milioane de smartphone-uri in trimestrul octombrie-decembrie, o scadere de 18,3% de la an la an, a afirmat IDC intr-un raport. Declinul marcheaza cea mai mare scadere consemnata vreodata intr-un singur trimestru. Un total de 1,21 miliarde de smartphone-uri au fost livrate in 2022, ceea ce reprezinta cel mai scazut total anual al livrarilor consemnat din 2013, ”din cauza reducerii semnificative a cererii consumatorilor, a inflatiei si a incertitudinilor economice”, a spus IDC. ”Nu am vazut niciodata ca livrarile din trimestrul sarbatorilor sa fie mai mici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

