Stiri pe aceeasi tema

- Transneft precizeaza intr-un comunicat ca plata sa cu privire la dreptul de tranzit al Ucrainei in august – efectuata la 22 iulie – a fost refuzata la 28 iulie, din cauza intrarii in vigoare a unor sanctiuni impuse Moscovei. Ca urmare, intreprinderea ucraineana UkrTransNafta ”a incetat sa furnizeze…

- Compania de stat ucraineana Ukrtransnafta a oprit pomparea petrolului prin ramura de sud a conductei petroliere Druzhba, prin care materiile prime sint livrate in Ungaria, Cehia și Slovacia, transmite RIA Novosti cu referire la o sursa. Compania a incetat sa mai pompeze petrol rusesc in Europa in dimineața…

- Ucraina a suspendat livrarile de petrol rusesc spre trei tari europene, incepand cu data de 4 august, in conditiile in care din cauza sanctiunilor occidentale grupul rus Transneft nu a putut efectua o tranzactie bancara pentru drepturile de tranzit datorate Ucrainei, transmite Reuters.

- Ucraina a suspendat livrarile de petrol rusesc spre trei tari europene, incepand cu data de 4 august, in conditiile in care din cauza sanctiunilor occidentale grupul rus Transneft nu a putut efectua o tranzactie bancara privitoare la drepturile de tranzit datorate Ucrainei, transmite Reuters, potrivit…

- Livrarile de petrol rusesc catre trei țari europene via Ucraina au fost oprite dupa ce o tranzacție bancara legata de sancțiunile impotriva Moscovei a fost respinsa, a anunțat marți compania rusa responsabila cu transportul hidrocarburilor. Intr-un comunicat, Transneft explica faptul ca plata sa pentru…

- Livrarile de petrol rusesc prin Ucraina catre unele țari europene au fost intrerupte dupa ce o tranzacție bancara a fost refuzata din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, a anunțat marți compania responsabila de transportul hidrocarburilor.

- Rusia a anunțat ca va intrerupe livrarile de gaze catre Europa incepand de miercuri, ceea ce reprezinta o lovitura pentru țarile care au sprijinit Ucraina, in momentul in care existau speranțe ca presiunile economice ar putea scadea dupa ce Rusia a acceptat sa permita Ucrainei sa exporte cereale.…

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru…