MOL a spus ca petrolul curge din nou prin tronsonul de sud al conductei Drujba, ca a ajuns in Slovacia si ar trebui sa ajunga joi in Ungaria. Cu toate acestea, nu se asteapta ca fluxurile de petrol sa fie reluate si in Republica Ceha. Marti, operatorul ucrainean de conducte Transneft a declarat ca livrarile au fost suspendate in anumite parti ale Europei Centrale, incepand cu 4 august, deoarece sanctiunile occidentale au impiedicat plata taxelor de tranzit Ucrainei de catre Moscova. Ungaria a criticat sanctiunile Uniunii Europene impotriva Moscovei. Suspendarea livrarilor prin conducta Drujba…