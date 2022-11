Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către unele părţi din Europa de Est au fost suspendate temporar Amploarea perturbarii nu a fost imediat clara si a venit concomitent cu o explozie intr-un sat din estul Poloniei, langa granita cu Ucraina, care a starnit alarma in randul tarilor NATO. Grupul MOL din Ungaria a declarat ca partenerul sau ucrainean a spus companiei ca o racheta rusa a lovit o centrala electrica din apropierea granitei cu Belarus, care furnizeaza energie electrica pentru o statie de pompare, iar acest lucru a dus la oprire. Transpetrol din Slovacia a confirmat suspendarea, invocand ”motive tehnice din partea ucraineana”, dar nu a precizat o lovitura cu rachete. Reteaua de conducte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

