Livrările de PC-uri au crescut cu 55% în primul trimestru Aproape 84 de milioane de PC-uri au fost livrate in primul trimestru al acestui an, cu 55% mai mult fata de aceeasi perioada din 2020, conform IDC. Comparativ cu T4 2020, se inregistreaza o scadere de 8%, insa este o scadere “acceptabila”, deoarece ultimul trimestru al anului este, in mod traditional, cel mai bun. Dintre producatori, cel mai mult a impresionat Apple, care a vandut de mai bine de doua ori mai mult decat in urma cu an, crescand de la 3,16 milioane la 6,69 milioane de unitati livrate. Apple a facut astfel rocada cu Acer si a urcat pe locul 4 in topul celor mai mari vanzatori de PC-uri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

