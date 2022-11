Avertismentul dat de Kuo este cel mai recent care a semnalat un impact al protestelor salariale de la fabrica Foxconn din orasul Zhengzhou si al restrictiilor legate de Covid-19 din China pentru cea mai valoroasa companie din lume. Kuo si-a redus estimarea pentru livrarile trimestriale de iPhone cu aproximativ 20%, la 70 – 75 de milioane de unitati, in comparatie cu consensul pietei de 80 de milioane pana la 85 de milioane de unitati. Actiunile Apple au scazut marti cu peste 2%, iar in aceasta luna cu 6, pe masura ce ingrijorarile cresc cu privire la livrarile in importantul sezon al vanzarilor…