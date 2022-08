Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de 3 zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de "mentenanta", a anuntat vineri compania rusa Gazprom, relateaza AFP si Reuters.

- Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de „mentenanta”, a anuntat vineri compania rusa Gazprom, relateaza AFP si Reuters.

- Livrarile de gaze prin gazoductul Nord Stream 1, suspendate in perioada 31 august – 2 septembrie, pentru mentenanța Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de „mentenanta”, a anuntat vineri…

- Livrarile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, sunt reduse in acest an, dupa ce o ruta a fost inchisa cand Moscova a trimis trupe in Ucraina in februarie si dupa ce sanctiunile au declansat o disputa cu privire la echipamentele conductei Nord Stream 1. Preturile gazelor au crescut in…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom a anuntat miercuri ca este ”imposibil” sa livreze o turbina destinata gazoductului Nord Stream 1, care alimenteaza Uniunea Europeana (UE) cu gaze naturale rusesti, din cauza sanctiunilor internationale impuse Moscovei dupa invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP,…

- Livrarile de gaze rusesti via conducta Nord Stream 1 ar urma sa fie reluate, joi, dupa finalizarea lucrarilor de mentenanta care au fost programate a se desfasura timp de zece zile, au declarat marti pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar. In data de 11 iulie, gigantul rus Gazprom a…

- Livrarile de gaze rusesti spre Germania au fost intrerupte timp de zece zile pentru lucrari de mentenanta dinainte programate la conducta Nord Stream 1, care trece prin Marea Baltica, cea mai importanta conexiune pentru fluxul de gaze naturale spre Germania, relateaza luni DPA.Gigantul rus Gazprom a…

- ”Exporturile catre tarile din strainatatea indepartata (care nu includ tarile din cadrul Comunitatii Statelor Independente, CSI) s-au stabilit la 61 de miliarde de metri cubi, cu 27,6% (23,2 milliarde de metri cubi) mai putin decat in aceeasi perioada din 2021”, anunta Gazprom intr-o postare pe Telegram.