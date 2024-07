Livrările de gaze naturale ale Gazprom către Europa au crescut Livrarile de gaze Livrarile medii zilnice de gaze naturale ale Gazprom catre Europa au crescut cu aproape 23% in iunie 2024, fata de perioada similara a anului trecut, redresandu-se dupa ce au atins cel mai scazut nivel de dupa destramarea Uniunii Sovietice, arata calculele Reuters . Fata de luna anterioara, livrarile au inregistrat un declin de 8,6%. Luna trecuta, exporturile au fost mai scazute decat in mai, pe fondul planificatelor lucrari de mentenanta la gazoductul TurkStream, in perioada 6-9 iunie. Exporturile medii zilnice prin conducte au scazut la 81,8 milioane metri cubi (mcm) in iunie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin intenționeaza sa creeze o coaliție cu state care au avut relații „calde” cu fosta Uniune Sovietica in scopul de a acționa ca o alternativa la Occident și la ordinea mondiala actuala, estimeaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in legatura cu vizitele efectuate in aceste zile…

- UPDATE 21.00 - Kievul poate incepe luni discutii de pace cu Rusia daca Moscova se va retrage de pe tot teritoriul ucrainean, a declarat, duminica, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC.Dar, vorbind la incheierea unui summit pentru pace in Elvetia, el a declarat ca presedintele rus…

- Ucraina a declarat ca nu va prelungi un acord de cinci ani cu grupul rus Gazprom privind tranzitul gazelor rusesti catre Europa, cand va expira la sfarsitul anului, dar ca sunt explorate alternative, relateaza Reuters, conform News.ro.

- Ucraina a declarat ca nu va prelungi un acord de cinci ani cu grupul rus Gazprom privind tranzitul gazelor rusesti catre Europa, cand va expira la sfarsitul anului, dar ca sunt explorate alternative, relateaza Reuters, preluata de News.ro.

- In raportul anual al companiei ruse de stat se arata ca productia de gaze naturale a Gazprom Group s-a redus anul trecut cu 13%, la nivelul scazut record de 359 miliarde metri cubi (bcm), de la 412,94 bcm in 2022. Raportul anual al companiei ruse de stat a fost publicat luni, transmite Reuters. Gazprom…

- Cantitatile de gaze naturale livrate de grupul energetic rus Gazprom catre Europa in luna mai au crescut cu 7,3% fata de luna aprilie si cu 39% fata de luna mai a anului trecut, conform calculelor Reuters. Aceste calcule, care au la baza datele furnizate de reteaua europeana a operatorilor de sisteme…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat luni, la finalul unui intrevederi tripartite la Paris cu presedintele chinez Xi Jinping si cu cel francez Emmanuel Macron, ca Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga…

- O aliata a presedintelui Vladimir Putin a avertizat marti Europa ca a intocmit deja legislatie pentru a raspunde daca active ruse in valoare de aproape 300 de miliarde de dolari vor fi confiscate de Occident si utilizate pentru a ajuta Ucraina, relateaza Reuters.