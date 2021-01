Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din Estul Europei a trecut de 5 milioane sambata, anunța Reuters, in timp ce guvernele din intreaga Europa iau masuri pentru a incerca sa limiteze cazurile in creștere, anunța MEDIAFAX. Regiunea, care cuprinde Belarus, Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia,…

- Romania a generat, anul trecut, 5% din producția agricola a UE, ceea ce o plaseaza pe locul șapte. Unde se afla marile bazine agricole din Europa Romania a avut in 2019 o valoare a productiei agricole de 90 de miliarde de lei (19 miliarde euro), sau 5% din totalul Uniunii Europene, ceea ce o plaseaza…

- Pe parcursul a zece luni din 2020, operatorul de sistem de transport al gazelor din Ucraina LLC (GTSOU) a transmis din țarile UE catre Ucraina in modul shorthaul (un tarif de tranzit preferențial pentru anumite puncte) 6,1 miliarde de metri cubi de gaz și aproape tot acest volum este depozitat inca…

- București, 5 noiembrie 2020 - Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni din Romania și Europa de Est, anunța oficial data de lansare a campaniei de Black Friday. Evenimentul mult așteptat incepe miercuri, 11 noiembrie. Clienții Vivre vor avea parte de zeci de mii de produse reduse…

- Productia de gaze in Europa a scazut cu 19% in primul semestru. Romania, al doilea producator din UE, a extras cu 10% mai puțin Productia de gaze a UE a scazut cu 19% in primul semestru al acestui an, iar cantitatea extrasa in Romania, al doilea mare producator, s-a diminuat cu 10%, potrivit unui raport…

- Update: In replica la nemultumirile Huawei, Comisia Europeana a transmis, conform site-ului Politico.eu, ca „Uniunea Europeana a adoptat o abordare obiectiva si bazata pe riscuri in privinta securitatii cibernetice a retelelor 5G. Aceste masuri sunt nondiscriminatorii, in sensul ca nu vizeaza un furnizor…

- Prin care echipamentele firmei chineze nu pot fi utilizate pentru retelele de telecomunicatii 5G Compania Huawei a contestat la Comisia Europeana semnarea de catre Romania si Polonia a unor memorandumuri cu Statele Unite prin care echipamentele firmei chineze nu pot fi utilizate pentru retelele de telecomunicatii…

- Acordul Comisiei Europene ar oficializa infiintarea Stellantis, un grup auto care s-ar folosi de profiturile mari generate de vanzarea camionetelor pickup Ram si SUV-urilor Jeep pe piata americana pentru a finanta dezvoltarea costisitoare de vehicule cu zero emisii destinate pietelor din Europa si China.…