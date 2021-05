Livrările de avioane ale Airbus au crescut cu 25% în perioada ianuarie-aprilie, în termeni anuali Livrarile din aprilie au fost de trei ori mai mari fata de aceeasi luna a anului trecut, dar au scazut de la 72 de avioane in martie, potrivit datelor companiei. Pietele interne din SUA si China au inregistrat o crestere a calatoriilor, pe masura cresterii numarului de vaccinari, in timp ce Marea Britanie a anuntat vineri ca va permite, cu precautie, o reluare a traficului international. In schimb, criza umanitara din India, provocata de cresterea numarului de infectii cu noul coronavirus, a provocat o prabusire a calatoriilor aeriene pe o piata majora a Airbus, chiar daca unele livrari au continuat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

