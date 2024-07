In ultima perioada, pentru dronele comerciale care fac livrari de marfa a aparut un pericol greu de prevazut: posesorii de arme din SUA. In ultimul episod, șeriful din Lake County a declarat saptamana trecuta ca Dennis Winn a recunoscut ca a impușcat o drona Walmart cu un pistol de 9 mm in timp ce aceasta […] The post Livrarile cu dronele puse in pericol de americanii care le impușca appeared first on Puterea.ro .