Livrările Airbus au crescut cu 11% în primele şapte luni ale anului la 381 de avioane Pentru iulie, livrarile au fost de 65 de avioane, a spus compania intr-o actualizare comerciala lunara, confirmand un articol al Reuters. Dupa un inceput de an lent, livrarile au crescut din luna mai, iar Airbus tinteste 720 de livrari pentru ansamblul anului. Airbus a reafirmat obiectivul referitor la livrari in raportul privind rezultatele financiare trimestriale, publicat saptamana trecuta, dar a renuntat la un obiectiv intermediar pentru productia de baza, de 65 de avioane cu corp ingust pe luna, pana la sfarsitul anului 2024, care era in crestere fata de aproximativ 47 in prezent. Airbus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

