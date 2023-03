Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Credem ca aceasta decizie nu ar fi in interesul Chinei si a reputatiei sale internationale, careia ii acorda o mare…

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat joi un purtator de cuvant al Casei Albe.

- Statele Unite sunt angajate intr-o vasta ofensiva diplomatica, avertizand China impotriva oricarui sprijin militar letal pentru Rusia, care, potrivit expertilor, ar putea schimba situatia in acest conflict, care a intrat in al doilea an si nu are nicio solutie la orizont.

- Președintele Joe Biden și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor intalni la Casa Alba pe 10 martie, a transmis președinția SUA , joi, 2 martie. Principalele subiecte de discuție vor fi cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeana in sprijinul Ucrainei pentru a-și apara suveranitatea…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a transmis marți, 28 februarie, ca, in cazul in care China va furniza arme sau muniții Rusiei, atunci Statele Unite nu vor ezita sa sanctioneze companiile si persoanele chineze implicate in astfel de operatiuni, intrucat Washingtonul considera ca toate tarile…

- Statele Unite cred ca China „ia in considerare” sa trimita ajutoare letale Rusiei, dar informatiile sugereaza ca Beijingul nu a luat o decizie finala, a afirmat directorul CIA, William Burns. „Credem ca conducerea chineza are in vedere furnizarea de echipamente letale”, a declarat directorul CIA, William…

- Statele Unite au incheiat un acord cu Tarile de Jos si Japonia pentru a restrictiona exporturile unor echipamente avansate de fabricare a cipurilor in China, in cadrul discutiilor care s-au incheiat vineri, a relatat Bloomberg, citand persoane familiarizate cu chestiunea. Acordul ar extinde unele controale…

- Statele Unite sunt de parere ca aliatul presedintelui rus Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, fondatorul celui mai puternic grup de mercenari, grupul Wagner, este interesat sa preia controlul asupra minelor de sare si ghips din apropierea orasului ucrainean Bahmut, informeaza vineri Reuters. Conform unei…