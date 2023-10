Livrare cu drona - unde este testată metoda Un sat din Germania testeaza in premiera naționala un serviciu de livrare cu drona. In localitate, nu mai exista niciun magazin de unde localnicii sa cumpere cele necesare. Așa ca mulți au fost incintați sa afle ca pot comanda alimente online de la un supermarket din cel mai apropiat oraș și ca produsele vor fi livrate rapid cu ajutorul unei drone. Atunci cind au cumparaturi de facut, oameni Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- ”Fluxul net de Investitii Straine Directe in anul 2022 a inregistrat valoarea de 10,039 miliarde euro, din care: 7,896 miliarde euro – participatii la capitalurile proprii (nivel rezultat prin insumarea aportului la capitalurile proprii ale intreprinderilor ISD, in valoare de 1,836,5 miliarde euro,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autovehicul marca Fiat Scudo, fabricat in 2022, care a fost declarat furat din Germania.

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat…

- Invazia Rusiei in Ucraina a readus in atenția NATO și a țarilor membre UE nevoia de a avea un sistem de aparare aerian modern și adaptat cerințelor actuale. Germania insista pentru pentru un scut de protecție aerian mai sofisticat și face apel la achiziții comune de sisteme antiracheta. Discuția ar…

- Metoda „Accidentul” este modernizata de escroci cu ajutorul inteligentei artificiale. Cu ajutorul unei aplicatii care reproduce vocea rudelor, infractorii suna diverse persoane si le cer bani, scrie Antena3. Mai nou, escrocii folosesc un sofware pe baza de inteligenta artificiala prin care reproduc…

- „Un cerb minunat, recoltat de pe fondul Veseuș aparținand de AJVPS Alba. Cerbul a fost recoltat de un vanator din Germania și are un trofeu in jur de 10 kg, medalie de aur. Și cum marți e ziua lui Hubert, vanatorul neamt, e un frumos cadou pentru el. Primul cerb impușcat in viața lui de vanator. Felicitari…

- Prețurile la locuințe au scazut din nou in Germania și in al doilea trimestru al anului in condițiile in care dobanzile de referința ridicate și-au pus amprenta pe piața imobiliara din cea mai mare economie a Europei, scrie Reuters pe baza ultimelor date publicate de biroul federal de statistica de…

- O drona de lupta de tip XQ-58A Valkyrie dotata cu software de inteligenta artificiala (IA) a fost testata cu succes de militarii americani intr-o misiune de trei ore, a anunțat Air Force Research Laboratory.