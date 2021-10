Liviule, ești tu sigur că nu te-au eliberat americanii…? DOD! Aceasta pare a fi noua religie imbrațișata de Liviu Dragnea dupa eliberarea sa din pușcarie. Mai ales ca, dupa cum reiese din informațiile de ultima ora intrate in posesia noastra, niciun serviciu secret romanesc nu și-ar fi permis sa joace de unul singur la acest nivel… Și sa riște astfel o eliberare fara voie […] The post Liviule, ești tu sigur ca nu te-au eliberat americanii...? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

