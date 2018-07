Liviu Voinea: ROBOR este acolo unde ar trebui sa fie;are o evolutie normala,dar pana la un anumit punct

Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR-ul se afla, la ora actuala, acolo unde ar trebui sa fie, avand o evolutie normala, dar ne preocupa impactul pe care l-ar putea avea asupra capacitatii de onorare a datoriilor pentru companii si populatie, a declarat intr-o conferinta de specialitate, Liviu Voinea, viceguvernatorul Bancii Nationale…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,83%, de la 2,82% cat inregistra miercuri, iar indicii la 9 si 12 luni se mentin la peste 3%, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,75%, de la 2,74% vineri, informeaza BNR. La inceputul saptamanii trecute indicele la 3 luni era 2,54%, a crescut pana joi la 2,75%, iar vineri a facut…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri de la 2,45% la 2,47%, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la valoarea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca este ingrijorat de cresterea indicelui ROBOR, afirmand ca va accepta invitatia guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de a avea o discutie pe aceasta tema. ”Categoric, da”, a spus Liviu Dragnea, intrebat daca este ingrijorat de cresterea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a ramas stabil, miercuri, la 2,09%, dar indicii la sase si noua luni au crescut usor, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat…