Liviu Vârciu va prezenta emisiunea matrimonială "Rămân cu tine", la Antena 1. Ce salariu va primi lunar Varciu a semnat un contract pentru a modera emisiunea ”Raman cu tine” si va primi lunar 7.000 de euro. Daca va reusi sa faca audiența, va primi bani in plus pe langa salariu. "Cine poate mai bine decat mine sa aiba ochiul atat de bine format incat sa poata spune cine cu cine se potrivește? Și asta pentru ca am trait ceva la viața mea și toata experiența pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la aceasta emisiune. Ma bucur ca o sa pot cupla oameni, la «Raman cu tine», ca o sa-i pot face astfel fericiți’, a marturisit Liviu Varciu. ”O sa fiu un fel de Cupidon mai mic”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

