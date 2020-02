Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a anuntat, starnind admiratia fanilor, ca este pregatit sa devina tatic pentru a treia oara si ca "munceste" la asta! Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca incercarile lui Varciu si ale Andei Calin doi au dat roade! Frumoasa bruneta e insarcinata, iar noi avem primele imagini!…

- Liviu Varciu și Anda sunt in culmea fericirii, dupa ce au aflat ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Acesta este al treilea copil al prezentatorului tv. Imaginile cu viitoarea mamica au fost surprinse de Spynews.ro.De altfel, Liviu Varciu a declarat recent ca el și Anda iși doresc foarte mult inca…

- In urma cu putin timp, Liviu Varciu a anuntat, starnind admiratia fanilor, ca este pregatit sa devina tatic pentru a treia oara si ca "munceste" la marirea familiei pe care o are cu frumoasa Anda Calin. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca incercarile celor doi au dat roade! Anda Calin e insarcinata,…

- Enrique Iglesias a devenit din nou tata dupa ce iubita sa, Anna Kournikova, a adus pe lume cel de al treilea copil al cuplului. Anunțul a fost facut de fratele mai mic al artistului, Julio Jose Iglesias. „Sunt din nou unchi. Fratele meu are deja trei copii. Este foarte fericit si foarte multumit de…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi se inteleg mai bine ca niciodata si iși doresc un copil. Au avut un an tensionat, au fost la un pas sa divorteze, si-au aruncat vorbe grele in public si chiar s-au agresat fizic, in plina strada. Toate au trecut, se pare, si in 2020, Bianca si Alex sunt pusi pe fapte mari.…

- Dat fiind ca Andreea Antonescu și-a asumat recent relația cu Ștefan Manolache, admiratorii s-au grabit sa creada ca vedeta ar fi insarcinata dupa ce a facut o gluma pe Instagram. Mai exact, cantareața și-a comandat o porție de sushi, mai apoi le-a oferit un mesaj aparte fanilor. „Pentru cei care imi…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat și drept dovada vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de soțul sau. Blonda a decis sa-i mai acorde o șansa acestuia, in speranța ca va inceta cu violențele. In plus, Bianca și Alex iși doresc sa aiba un copil impreuna. Bianca Dragușanu și Alex…