- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au creat un moment special, la Te cunosc de undeva, dupa ce s-au transformat in trupa Andre. Iata care a fost reacția Andreei Balan, dupa ce i-a ascultat cantand pe cei doi.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au transformat in trupa Andre, in gala cu numarul 5 a sezonului 16 de Te cunosc de undeva! Andreea Balan nu a putut rezista și a cantat și dansat alaturi de concurenți.

- Cu orice apariție de-a lor sunt foarte spumoși, dar iata ca gala trei a show-ului Te cunosc de undeva ii aduce pe Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu in pielea rapperilor trupei LMFAO! Cei doi au stranit hohote de ras cu transformarea lor.

- Liviu Varciu, transformare fara precedent la ”Te cunosc de undeva”. Artistul continua noul sezon al emisiunii in forța, printr-o incursiune in anii 2000, alaturi de partenerul sau de scena, Andrei Ștefanescu. In ce personaj s-a transformat Liviu Varciu?

- In prima ediție din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, cuplurile formate din Liviu Varciu și Raluka și Andrei Ștefanescu și Ana au primit o veste complet neașteptata la ruleta!

- Liviu Varciu face parte din familia ”Te cunosc de undeva” de mai mulți ani. Sambata seara, artistul a debutat in sezonul 16 al competiției de la Antena 1 alaturi de Raluka, dupa ce in sezonul trecut a facut echipa cu Andrei Ștefanescu. Cantarețul este increzator ca va ieși caștigator in aceasta formula.

- Ami a fost una dintre concurentele de la „Te cunosc de undeva”, in acest sezon și chiar daca la inceputul shoh-ului a inceput cu stangul, artista a demonstrat in final ca merita sa ia premiul cel mare. Sambata seara a avut loc finala, la Antena 1.Prima echipa clasata pe locul 4 a fost cea formata din…

- In finala sezonului 15 "Te cunosc de undeva!" s-au luptat pentru marele premiu AMI, Monica Anghel și Marcel Pavel, Adriana Trandafir și Romica Țociu, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, insa doar unul dintre ei a reușit sa caștige.