- Iulia Vantur a facut anunțul mult așteptat de fanii sai și ai lui Salman Khan. Vedeta a lucrat intens la documentatul despre viața actorului indian, iar proiectul se afla acum in curs de editare.In urma cu mai mulți ani, Iulia Vantur a parasit definitiv Romania și s-a stabilit in India, acolo unde traiește…

- Zi fastuoasa pentru Nea Marin! Marin Barbu, pe numele lui real, a implinit 65 de ani, iar Liviu Varciu i-a facut o surpriza speciala și a mers sa se distreze alaturi de el. Prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant și a facut publice imaginile pe contul lui personal de Instagram.

- Liviu Varciu este un prezentator și actor de succes, insa nici la capitolul dragoste nu sta mai rau. Prezentatorul TV este un barbat atent, mai ales cu cea mai importanta femeie din viața lui. Liviu și Anda au plecat intr-o vacanța de vis in Maldive, in care el a platit oricat pentru placerea soției…

- Liviu Varciu nu ezita sa iși țina la curent cu noutațile din viața sa, iar de aceasta data, și-a surprins fanii, atunci cand a postat un videoclip din care se poate observa ca s-a apucat de sport. Se pare ca prezentatorul TV „trage” din greu la sala, sub supravegherea unui antrenor.

- Anda Calin a primit de curand din partea urmaritorilor sai o intrebare „roșie”, la care a raspuns cu sinceritatea deplina. Iubita lui Liviu Varciu a dezvaluit ce o deranjeaza la prezentatorul TV. Iata declarațiile!

- Anda Calin și Liviu Varciu traiesc de mai mulți ani o frumoasa poveste de dragoste. Au impreuna doi copii, iar in curand vor face pasul cel mare. Anda a dezvaluit pentru prima oara ce o enerveaza la iubitul ei. „Ceea ce ma deranjeaza un pic la el este lipsa lui de punctualitate. Și mi-am mai dat seama…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, și-a ingrijorat fanii, moment in care a aparut cu fața umflata in mediul online, iata ca acum Liviu Varciu se simte bine. In urma cu cateva ore, prezentatorul TV a susținut ca a cerut ajutorul medicilor specialiști, insa tratamentele nu i-au imbunatațit starea de sanatate,…

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii, dupa ce prezentatorul TV a aparut cu fața umflata pe contul sau personal de Instagram. Liviu Varciu a ajuns pe mana medicilor, asta dupa ce a uitat aerul condiționat pornit peste noapte și s-a trezit cu fața umflata. Iata ce au spus medicii!