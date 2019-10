Stiri pe aceeasi tema

- Unele obiecte de uz casnic au “termen de expirare” Obiectele de uz casnic, nu doar electrocasnicele, trebuie inlocuite de mai multe ori pe parcursul unei vieți, considera specialiștii. Chiar daca pe ele nu e scrisa o zi anume, ca pe cutiile de lapte sau de unt, si unele obiecte de uz casnic trebuie…

- Mark Hurd, directorul general al Oracle și fost director general al Hewlett-Packard a incetat din viața vineri, la varsta de 62 de ani, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.Informația a fost confirmata de co-fondatorul Oracle, Larry Ellison. „Cu profunda durere va anunț ca Mark Hurd a incetat din…

- O romanca, patroana de bar din Napoli, Italia, a declarat pentru Antena 1 ca a vazut-o pe Alexandra Maceșanu in localul ei. Fata ar fi avut urme de bataie pe corp. ”In luna septembrie am vazut-o de doua ori. In via Garibaldi, via Nazionale, Piazza Garibaldi, Napoli. Era cu inca doua fete.…

- HOROSCOP AMOROS. Pentru zodia Pești, viața sentimentala nu este la nivelul pe care și l-ar dori, așa ca nu este exclus ca pana la finalul anului sa puna punct poveștii de dragoste in care sunt implicați și sa o ia de la capat. Deși sunt intr-o relație de ani de zile, nativii zodiei Pești…

- Fost supercampion la categoria grea, Mike Tyson, a ajuns in prezent sa fie fermier! Poreclit Iron Mike, fostul pugilist a lasat viața pe care o avea inainte și s-a reprofilat. In urma unor probleme in viața personala, urmate de un faliment usturator, Mike s-a apucat de droguri ușoare.

- Noua generație de arme autonome sau ”roboți asasini” pot declanșa accidental un razboi ori pot sta la baza unor atrocitați in masa, a declarat Laura Nolan, fost inginer de software din cadrul Google pentru The Guardian . Aceasta a demisionat anul trecut, in semn de protest pentru faptul ca urma sa conlucreze…

- Este o adevarata diva! Mihaela Radulescu s-a stabilit la Monaco in urma cu 10 ani, iar aparițiile Mihaelei Radulescu Schwartzenberg (50 de ani) la televiziunile din Romania au insemnat fie vizite-fulger, fie sejururi de doar cateva zile, noteaza click.ro. Iubita parașutistului austriac Felix Baumgartner…