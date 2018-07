Dupa ce a anunțat ca s-a desparțit de Anda Calin, mama fetiței sale, Liviu Varciu și-a reluat viața de noapte. Artistul a plecat la mare, cu prietenii sai. Acesta marturisea ca viața lui s-a schimbat radical, de cand s-a nascut cea de-a doua sa fiica. Mai mult, acesta renunțase la vechile obiceiuri și se dedica […] The post Liviu Varciu s-a intors la prima lui dragoste! Nopți albe in cluburi, pe litoral appeared first on Cancan.ro .