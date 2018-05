Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a demonstrat de multe ori ca este un om cu un suflet mare. In cadrul unei emisiuni televizate in cadrul careia Liviu a muncit pentru mai mulți copii, vedeta și-a amintit in fiecare moment de fetița lui, Carmina, marturisind ca nu mai suporta sa stea prea mult timp departe de aceasta. Carmina…

- Este sarbatoare in familia lui Liviu Varciu și motiv de bucurie maxima. Carmina, fata lui cea mare, implinește astazi 16 ani și a fost copleșita de mesaje și urari, care mai de care mai deosebite.

- Liviu Varciu i-a facut urari publice Carminei, fiica sa cea mare. Aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația pe care acesta o are dintr-o relație cu Amy Teiceanu , a implinit 15 ani. Artistul are o relație speciala cu fiica sa cea mare, careia i-a transmis urari…

- Este zi de sarbatoare in familia Andei Calin si a lui Liviu Varciu. Bruneta este cea care a dat vestea pe retelele de socializare, acolo unde a scris un mesaj emotionant pentru Anastasia, fiica ei.

- Artistul și-a botezat fetița intr-un cerc restrans. Liviu Varciu a amanat petrecerea pentru a-i intrat in cont toata suma de la show-ul la care a participat. Asta pentru ca are de gand sa faca chef mare. Odata cu marirea familiei, și responsabilitațile și cheltuielile au crescut. De cand pe lume a aparut…

- "Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am chemat pentru ca am vrut sa fac ceva restrans in familie. Mama nu a putut sa vina. La multi ani, mama, te iubesc! A fost ziua ei. Citeste si Liviu Varciu si Anda Calin, primele declaratii dupa ce si-au…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Liviu Varciu a ajuns in sfarsit acasa la fetele lui! Dupa ce a stat cateva zile in Belgia, prezentatorul Tv s-a intors acasa si imediat a facut un gest cu care a convins pe toata lumea cu privire la grija si iubirea pe care i-o poarta fiicei lui, Anastasia.