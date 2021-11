Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, doi tineri au pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba despre o fata de 19 ani din Hunedoara si o tanara de 20 de ani din Satu Mare. Ambele erau nevaccinate si cu alte probleme de sanatate raportate.

- Fostul presedinte american Bill Clinton a fost spitalizat in California, marti seara, din cauza unei infectii, a anuntat joi un purtator de cuvant, potrivit NBC, scrie news.ro. Angel Urena, purtator de cuvant, a spus ca afectiunea lui Clinton nu are legatura cu Covid-19. „Marti seara,…

- Vești ingrijoratoare pentru Klaus Iohannis. Loreta Paun, consiliera pe chestiuni de Sanatate a presedintelui Romaniei, este izolata la domiciliu, din cauza coronavirusului. Ce a pațit celebra doctorița. Consiliera lui Klaus Iohannis, contact direct cu un bolnav de COVID Doctor Diana Loreta Paun se afla,…

- Un bebelus cu varsta sub un an, din judetul Suceava si un baiat de 7 ani, din judetul Iasi, au pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Copiii prezentau comorbiditati. .

- In 2018, Bianca Rus, in varsta de 33 de ani a suferit o operație de micșorare a stomacului. Bruneta a slabit 70 de kilograme, insa acest lucru a costat-o scump, pentru ca in prezent, aceasta are probleme de sanatate. Bianca Rus cheama saptamanal asistenta acasa s-o hraneasca prin perufzii. Bianca Rus…

- Fostul mare fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'' a asigurat, marti, ca se afla ''intr-o stare foarte buna de sanatate'' si ca a fost la spital pentru ''examene de rutina'', dupa ce s-a confruntat cu zvonuri privind faptul ca ''regele'' ar…

- ”Avem primul deces al unui pacient vaccinat in regim complet. Este primul dintre cele 13.000 cauzate de COVID-19 in Grecia”, a anunțat dr. Nikos Kapravelos, directorul secției de terapie intensiva de la spitalul Papanikolaou din Salonic.Medicul a precizat ca victima, un barbat de 70 de ani, a decedat…

