Liviu Varciu și-a scos, in sfarșit, baiețelul in lume! Prezentatorul de la ”Prețul cel bun” a aparut pentru prima data alaturi de micuțul Liviu Matei, la Acces Direct. Pana acum, micuțul a putut fi vazut doar in cateva imagini pe Instagram, iar atunci a aparut doar pentru cateva secunde, cu spatele.