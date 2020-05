Stiri pe aceeasi tema

- STEAUA. Azi, 7 mai, se implinesc 34 de ani de la triumful Stelei in fața Barcelonei in finala Cupei Campionilor Europeni, partida care ramane cea mai mare performanța din istoria fotbalului romanesc. Istoricul eveniment n-a mai putut fi celebrat și de catre Ilie Barbulescu, titular in acea partida.…

- Fotbaliștii de la Dinamo au incercat sa-și umple timpul prea mult liber din carantina cu tot felul de activitați. Indiferent de naționalitate și de statutul lui, fiecare jucator in parte a venit cu tot felul de challenger-uri, unele amuzante, altele prin care și-a demonstrat maiestria. Unul dintre…

- Oana Roman a implinit 44 de ani, insa spre deosebire de alți ani, cand avea alaturi toți prietenii, acum, aflata in izolare, vedeta a petrecut doar cu familia ei. Fiica lui Petre Roman a postat pe contul de socializare, un mesaj alaturi de care a atașat mai multe imagini.”A fost o zi frumoasa, si inca…

- Mare amator de petreceri,Codin Maticiuc este nevoit sa o sarbatoreasca pe cea mai importanta femeie dinviața lui, acasa, intr-un cadru restrans. Fiica lui a implinit pe 4 aprilie șipentru ca nu a putut sa-i organizeze o zi de naștere pe masura, producatorulfilmul „Miami Bici” i-a scris un mesaj emoționant…

- Fiica lui Liviu Varciu a crescut și s-a transformat intr-o domnișoara atragatoare. Carmina are aproape 18 ani și a publicat primele imagini cu cel care a cucerit-o, potrivit VIVA!Fiica lui Liviu Varciu este, la aproape 18 ani, o brunetaincredibil de frumoasa. Fata iși moștenește la frumusețe atat tatal,…

- Sarbatoare mare in familia lui Catrinel Menghia! Fetita ei a implinit un anisor. Acest eveniment important nu avea cum sa treaca fara sa fie celebrat, astfel ca, parintii micutei i-au pregatit o surpriza de proportii. Iata ce mesaj i-a transmis vedeta Carolinei!

- Astazi este ziua de naștere a a fostului portar de la CFR Cluj, Adi Rus, iar Vladuta Lupau a decis sa ii transmita un mesaj de-a dreptul special, care cu siguranța il va face sa lacrimeze de fericire. „De ziua ta, eu iți ofer dragosteaDRAGOSTEA! La mulți ani iubitule!”, a scris Vladuta Lupau pe contul…