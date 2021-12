Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o relație tensionata cu Ana Mocanu, Rareș Ciortan e din nou fericit. Fostul iubit al acesteia e intr-o noua relație și chiar el a imparașit cu urmaritorii sai aceasta veste. Cum și-a surprins partenera in seara de Moș Nicolae.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut spectacol cu straiele tradiționale romanești in ediția speciala din Prețul cel bun. Cei doi au luat cu asalt scena și au impresionat cu ținutele lor senzaționale.

- In zodiac exista 4 femei a caror iubire pur și simplu este toxica pentru partenerii lor. Cum este posibil acest lucru? Ei bine, caracteristicile lor le fac sa fie niște femei extrem de pretențioase, uneori dure, alteori seducatoare. Clar este ca provoaca dependența, iar barbații care se indragostesc…

- Anda Calin este, fara doar și poate, cea mai buna mama pentru copiii ei, insa cand vine vorba de mezinul familiei, partenera de viața a lui Liviu Varciu este de nedesparțit de cel mic. Ei bine, daca va intrebați cum iși petrece bruneta timpul alaturi de baiatul sau, va spunem chiar noi, asta pentru…

- Petrica Mațu Stoian s-a stins subit din viața, la Reșița, internat fiind pe secția de Terapie Intensiva. Astfel ca vestea decesului artistului a inmarmurit pe toata lumea, mai ales pe cei care nu cu mult timp in urma s-au intalnit cu marele artist. Cristian Pomohaci este cel care a publicat acum ultimele…

- FOTO: Fuga in Egipt, in plina criza. Episod turistic cu președintele Klaus Iohannis și soția sa, la piramide Președintele Klaus Iohannis, aflat miercuri intr-o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitația omologului sau, președintele Abdel Fattah El-Sisi, a fost surprins pe cand vizita piramidele. …

- A deveni mama este, pentru foarte mulți oameni, atributul esențial al feminitații sau implinirea vieții unei femei. Sunt și persoane pentru care maternitatea nu este atat de importanta, femei care considera ca au o alta menire in viața decat aceea de a naște un copil. Și e perfect OK. Azi aflam o poveste…