Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, și-a ingrijorat fanii, moment in care a aparut cu fața umflata in mediul online, iata ca acum Liviu Varciu se simte bine. In urma cu cateva ore, prezentatorul TV a susținut ca a cerut ajutorul medicilor specialiști, insa tratamentele nu i-au imbunatațit starea de sanatate,…

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii, dupa ce prezentatorul TV a aparut cu fața umflata pe contul sau personal de Instagram. Liviu Varciu a ajuns pe mana medicilor, asta dupa ce a uitat aerul condiționat pornit peste noapte și s-a trezit cu fața umflata. Iata ce au spus medicii!

- Liviu Varciu a impartașit cu admiratorii sai din mediul online problemele cu care s-a confruntat in vacanța din Maldive. Prezentatorul TV s-a ales cu fața umflata și a decis sa mearga de urgența la medic. Ce s-a intamplat.

- Dan Negru nu va fi gazda petrecerii de Revelion de la televizor pentru prima data in ultimul sfert de secol, dupa ce s-a mutat la Kanal D. Dan Negru a prezentat nu mai putin de 22 de Revelioane consecutive la Antena 1, iar in noaptea dintre ani postul obtinea audiente uriase. Prezentatorul s-a mutat…

- „Cu cine faci Revelionul?” – „Cu Dan Negru”. O discutie ce a circulat in ultimii 20 de ani in spatiul public nu mai este de actualitate in acest sezon. Prezentatorul TV a plecat de 1 an de zile la Kanal D, astfel ca rolul de gazda al Revelionului 2023 a ramas vacant. Liviu Varciu + […] The post Cine…

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii de pe rețelele sociale cu un videoclip in care spune ca se simte foarte rau. Prezentatorul de la Prețul cel bun a precizat ca și-a facut test Covid, insa a ieșit negativ.

- Primele luni din 2022 au venit la pachet cu probleme de sanatate pentru Liviu Varciu. La acel moment, prezentatorul TV marturisea ca și-a facut mai multe investigații și ca se simte bine. Chiar și așa, de curand, unii fani au vehiculat faptul ca Liviu Varciu ar fi bolnav, lucru transmis printr-o postare…

- Anda Calin este iubita lui Liviu Varciu. Cei doi traiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. Prezentatorul TV iși iubește foarte mult partenera, motiv pentru care cei doi s-au gandit și la marele eveniment. Cu toate acesta, nunta nu a avut loc pana acum dintr-un singur motiv. Anda Calin a marturisit,…