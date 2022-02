Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in miez de noaptea in curtea lui Liviu Varciu. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de Instagram un clip video in care apare alaturi de cainele sau, dar nu oricum, ci in timpul unui ”atac”. Iata ce spune vedeta.

- A sosit momentul in care toata lumea se pregatește pentru noaptea dintre ani, astfel ca din ce in mai multe vedete iși scot ținutele de gala din dressing. Ei bine, nu și Gabriela Prisacariu și Dani Oțil, care și-au facut planurile dupa fiul lor, Luca Tiago. Cum vor petrece cei doi Revelionul. Prezentatorul…

- Liviu Varciu știe sa iasa in evidența, iar anul acesta cu siguranța ca vila lui va atrage toate privirile, dupa ce a avut grija sa o decoreze in cel mai mic detaliu. Prezentatorul s-a „laudat” pe paginile de socializare și a recunoscut ca a cam exagerat cu luminițele. De asemenea, el este foarte entuziasmat…

- Viața lui Dani Oțil s-a schimbat radical de cand a venit pe lume fiul lui, astfel ca acum toate prioritațile se indreapta catre micuțul Luca Tiago. Ei bine, caci sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, prezentatoru TV se gandește intens la cadourile pe care o sa le puna sub brad, insa mai ales…

- Liviu Varciu a ajuns astazi la spital de urgența, dupa ce a inceput sa se simta din ce in ce mai rau. Prezentatorul TV a stat cateva ore in unitatea medicala, insa acum se afla acasa. In continuare e racit, dar nu are COVID-19.