- Donațiile vor ajunge in spitale in cursul acestei saptamani, valoarea totala fiind de 273.000 de dolari. In cursul acestei saptamani, patru spitale din Capitala și alte unitați sanitare din șase localitați vor primi cadou de Craciun materiale de protecția impotriva Covid-19, oferite ca donație de…

- Un copil de numai cinci ani și-a dorit cu orice preț sa ii cumpere surorii sale mai mici cadoul pe care il așteapta cu sufletul la gura de Craciun. Dis-de-dimineața, a mers in garaj, a luat cheile de la mașina familiei, s-a urcat la volan și a pornit la drum. Inevitabil, din nefericire, a facut un accident…

- Targul de Craciun organizat de Guvern in Capitala se va desfasura pe... santier, strada 31 august fiind in reparatii. Potrivit edilului, Primaria Chisinau a solicitat Guvernului sa organizeze impreuna Targul de Craciun, insa executivul a refuzat.

- La targul la care au acces și nevaccinații intrarea este libera și nu se cere niciun certificat. Cu toate acestea, vizitatorii trebuie sa poarte masca și sa pastreze distanțarea fizica.Meșterii populari veniți din toata țara și-au prezentat produsele specifice sarbatorilor de iarna. Clienții au putut…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți seara, la B1 Tv, ca este greu de spus daca vor exista sau nu relaxari de sarbatori. „Mi-e greu sa va spun ce se va intampla peste un interval de 3-4 saptamani, dar eu am o preocupare fața de ce se intampla in acest moment. Am vazut ieri la Brașov,…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, a demonstrat nu o data, ci de nenumarate ori, ca este o femeie foarte puternica. Vedeta a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Aceasta este extrem de activa in mediul online, dupa ce a ieșit din lumina reflectoarelor.…

- Bucurestenii vor avea doua targuri de Craciun in acest an. Accesul va fi permis doar cu certificatul verde si plata unei taxe. Dupa doi ani fara targ de Craciun, peste o luna bucurestenii vor avea doua. Insa cu taxa si nu pentru oricine, doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala. Potrivit…

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…