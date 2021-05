Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Dragulescu a trait cea mai frumoasa zi din viața ei și a ajuns la altar pentru a doua oara, alaturi de barbatul care i-a adus, din nou, zambetul pe buze. Frumoasa șatena s-a casatorit ieri intr-un cadru de poveste și a imbracat doua rochii de mireasa superbe.

- Dupa ce s-au logodit chiar in ziua in care Cleopatra Stratan a implinit 18 ani, acum se apropie și momentul in care vor bate clopotele de nunta. Pentru ca au facut marele in anunț la ”Star Matinal”, acum artistul a dat mai multe detalii despre nunta anului. Marele eveniment va avea loc chiar in toamna,…

- Maria Constantin și iubitul au avut o apariție de senzație astazi intr-un platou de televiziune. Cei doi „au dat din casa” și au scos la iveala detalii neștiute legate de viața lor de cuplu. Printre altele, aceștia au abordat și subiectul nunții și au transmis cand va avea loc marele eveniment. Iata…

- Dupa o perioada grea la capitolul sanatate și noroc in amor, acum Andreea Balan privește cu optimism spre viitor. Jurata de la ”Te cunosc de undeva” a marturisit la Antena Stars ca este mai hotarata ca niciodata sa imbrace, din nou, rochia de mireasa. A doua oara, spera ea, viața ii va surade.

- Ellie White și Doru Tinca se cunosc de 14 ani, au impreunadoi copii, insa pana acum cei doi nu au facut pasul cel mare. Cei doi au fostinvitați astazi in cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde au dat detaliidespre nunta pe care o vor organiza.„La inceputul relației a fost cu: „vrei fata? hai sa facem”și…

- Ellie White și Doru Tinca au facut declarații uluitoare despre nunta. Cei doi pari mai hotarați ca niciodata sa faca pasul cel mare, iubindu-se de 14 ani! Artista și partenerul ei și-au deschis sufletul in fața fanilor și au dat din casa, dezvaluind ca au facut o logodna de vis in Anglia și au vorbit…

- Se pregatește inca o nunta in showbiz? Ne vom bucura de un eveniment spectaculos ce va avea loc tocmai in Dubai? Punem aceste intrebari pentru ca Ramona Gabor a imbracat rochia de mireasa. Diva și-a surprins fanii cu ultimele sale postari facute in mediul online.

- Pe cat de frumoasa e viața artiștilor, pe atat de palpitanta, iar Ilie Roșu știe foarte bine ce inseamna acest lucru! In timp ce se afla la un concert, la o nunta, cantarețul de muzica populara a primit o propunere care l-a lasat fara cuvinte! Interviul in exclusivitate al marelui interpret, la Antena…