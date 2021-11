Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie familia actorului Denis Ștefan s-a marit, asta deoarece atunci Cristina, soția acestuia, a nascut cel de-al doilea copil, o fetița. Mulți se intreaba cand va avea loc botezul, iar tanara le-a raspuns urmaritorilor de pe Instagram.

- Pe 24 iulie, Liviu Teodorescu și Iulia s-au casatorit religios, la doar o saptamana de la cununia civila. Dupa ani de relație, cei doi și-au unit destinele in fața parinților, prietenilor, apropiaților. Acum, cantarețul a surprins cu cea mai recenta apariție, una in care nu a purtat verigheta. Liviu…

- Pe 15 septembrie, Simona Halep s-a casatorit cu Toni Iuruc. La doar câteva zile dupa "nunta anului", fosta lidera a ierarhiei WTA a plecat în luna de miere. Sportiva a postat mai multe imagini din "saptamâna de miere", așa cum a numit Simona vacanța de care…

- Adi de la Valcea și soția lui, Cristina, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 25 de ani. Cei doi au o casnicile foarte stransa și se bucura de timpul petrecut impreuna, astfel ca atunci cand timpul le permite prefera sa plece intr-o vacanța. Așa cum s-a intamplat și acum, pentru ca…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se bucurau de o vacanța frumoasa la munte, in zona Rasnov, pana cand soția prezentatorului, insarcinata in ultima luna, a inceput sa aiba dureri. Nici noaptea nu mai putea dormi, așa ca au luat impreuna decizia de a intrerupe vacanța. Cei doi soți au revenit in București…