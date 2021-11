Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru luni de la nunta, iata ca astazi a venit și momentul mult așteptat, luna de miere. Liviu Teodorescu și-a anunțat fanii de pe Instagram ca a plecat in vacanța alaturi de soția sa, dupa o lunga perioada in care n-a mai calcat in aeroport. Ce destinație vor alege cei doi?

- Pe 15 septembrie, Simona Halep s-a casatorit cu Toni Iuruc. La doar câteva zile dupa "nunta anului", fosta lidera a ierarhiei WTA a plecat în luna de miere. Sportiva a postat mai multe imagini din "saptamâna de miere", așa cum a numit Simona vacanța de care…

- Au trecut doar cateva zile de cand Simona Halep și Toni Iuruc și-au unit destinele. Cei doi abia așteptau sa devina soț și soție, mai ales ca pandemia le-a pus unele piedici. Ei bine, dupa o petrecere desprinsa din povești, unde au avut alaturi numai nume mari ale Romaniei, și bineințeles familiile,…

- ​Simona Halep s-a casatorit cu Toni Iuruc, iar dupa evenimentul din 15 septembrie a plecat în luna de miere (saptamâna de miere, cum a numit-o de fapt sportiva). Fosta lidera a ierarhiei WTA, Halep a avut timp sa împartașeasca cu fanii câteva imagini din concediu. Dupa…

- La scurt timp dupa nunta, Simona Halep și Toni Iuruc au plecat intr-o binemeritata vacanța. Cei doi nu petrec luna de miere, dupa cum e tradiția, ci „saptamana de miere”, așa cum a specificat intr-un interviu celebra jucatoare de tenis in varsta de 29 de ani. Cei doi proaspat casatoriți se afla acum…

- La citeva saptamini de la nunta, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au plecat in luna de miere și au facut publice imagini romantice de la malul marii. Cei doi au ales insula Sardinia din Italia. Cleopatrat Stratan a publicat citeva imagini pe contul ei de Instagram, unde apare in costum de baie, transmite…

- La citeva saptamini de la nunta, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au plecat in luna de miere și au facut publice imagini romantice de la malul marii. Cei doi au ales insula Sardinia din Italia. Cleopatrat Stratan a publicat citeva imagini pe contul ei de Instagram, unde apare in costum de baie, transmite…

- Au trecut doar cateva saptamani de la nunta lor, dar iata ca acum Cleopatra Stratan și Edward Sanda au plecat in luna de miere. Cei doi s-au urcat in avion și au ales ca destinație pentru vacanța Italia, mai exact Sardinia.