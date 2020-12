Stiri pe aceeasi tema

- Craciun și Revelionul este o perioada in care oamenii mananca mai multe. Ce dieta spune Carmen Bruma ca trebuie sa adopți pentru a nu te ingrașa de Sarbatori. Dieta lui Carmen Bruma, perfecta pentru sarbatori Deși pare de necrezut, chiar și Carmen Bruma s-a confruntat odata cu probleme de greutate.…

- Liviu Teodorescu este un adevarat gentleman. A demonstrat clar acest lucru prin comportamentul pe care il are fața de iubita lui, Iulia. Chiar și dupa zece ani, petrecuți impreuna, cantarețul este mereu atent și grijuliu.

- Liviu Teodorescu a facut declarații de suflet, in direct la TV, despre relația sa, la o luna de la logodna. Artistul se iubește inca din adolescența cu aceeași fata, fosta colega și acum logodnica sa, Iulia.

- Știind ca este insarcinata, acesta i-a adus in dar o imensa negresa. Sau brownie, nu știm exact raspunsul la aceasta dilema veche inca din primul sezon „Chefi la cuțite”! „De dimineața am ajuns la platou și colegul și prietenul meu, Catalin Scarlatescu, mi-a pregatit o surpriza dulce! Dar…

- Bobby din serialul „Dallas” s-a indragostit la 71 de ani. Cine este Linda Purl, noua iubita a lui Patrick Duffy. Doua legende TV formeaza in prezent un cuplu dupa ce s-au indragostit in timp ce erau in carantina! Patrick Duffy, cel mai cunoscut actor pentru rolul Bobby Ewing in Dallas, și Linda Purl,…

- Patrick Duffy, unul dintre protagoniștii serialului ”Dallas”, s-a indragostit la varsta de 71 de ani. Iubita lui este actrița de 65 de ani, Linda Purl. Actorul a ramas vaduv in urma cu trei ani.

- Liviu Teodorescu și Iulia traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 10 ani, iar acum, artistul a pregatit un moment special pentru a-și cere iubita de soție. S-a intamplat chiar de ziua ei, in fața familiei. Liviu a postat pe contul de socializare un video, alaturi de care a scris un mesaj.„Am cerut-o…

- Dupa zece de iubire ca-n poveștile cu prinți și prințese, Liviu Teodorescu a prins curaj și, mai hotarat ca niciodata, a facut marele pas: artistul și-a cerut iubita in casatorie! Și daca va gandeați ca a fost cerere așa, simpla, nici gand! Liviu s-a pregatit ca la carte pentru momentul special și i-a…