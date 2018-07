Liviu Teodorescu lanseaza primul episod din sezonul 2 #LiTEmoments Liviu Teodorescu, una din cele mai bune voci masculine din Romania, revine in atentia noastra cu proiectul muzical #LiTemoments pe care l-a lansat in urma cu un an, dar pe care il continua anul acesta cu trei momente noi. Prima piesa cu care Liviu a dat startul sezonului doi, #LiTEmoments se numeste „Toate momentele” si expune un episod destul de dificil din viata sa personala. „Prima piesa de pe LiTEmoments are o poveste destul de personala. Am scris-o in memoria bunicii si a unchiului meu, care s-au stins anul trecut si care mi-au lasat un gol mare in suflet. Este una din piesele care s-au scris… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

