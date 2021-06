Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan a avut parte de momente dificile anul trecut, cand și-a pierdut ambii frați, la o diferența mica de timp. Artista a povestit ca unul dintre frați i-a aparut in vis și i-a intins mana. Saveta Bogdan, experiențe paranormale Saveta Bogdan, artista de muzica populara, a spus ca fratele ei,…

- Craiova - FCSB se joaca azi, de la 19:45, in derby-ul etapei a 4-a din playoff-ul Ligii 1. Dupa succesul CFR-ului din meciul cu Botoșani (2-0), atat Craiova cat și FCSB au nevoie de victorie in confruntarea de pe „Oblemenco” pentru a ramane in cursa pentru titlu. ...

- Lumea fotbalului a fost zguduita dupa anunțul infințarii Super Ligii Europei, iar tot mai multe voci importante au criticat cluburile de elita care s-au alaturat acestui proiect. Printre contestatari, se numara și Stale Solbakken (53 de ani), selecționerul echipei naționale a Norvegiei. ...

- Dragostea nu cunoaște limite, iar doi tineri indragostiți au demonstrat acest lucru, chiar sub privirile a milioane de telespectatori, moment derulat aseara, la “Survivor Romania”. Iulia și Vlad, caștigatorii concursului “Jocurile LOVEimpice”, le-a adus acestora o vacanța de vis, in indepartata Republica…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 29 martie, in jurul orei 08.20, ARANYOSI SANDA-ADRIANA, in varsta de 49 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Cluj-Napoca și pana in prezent nu s-a mai intors. Semnalmente: – inalțime 1,65m, aproximativ 60 kg, constituție…

- CJ Constanta doreste sa gaseasca societate pentru evaluarea imobilului Teatru de Vara SovejaConsiliul Judetean Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia de servicii de evaluare pentru imobilul Teatru de Vara Soveja, in vederea estimarii taxei minime de utilizare temporara. Valoarea estimata…

- „Ploaia readuce natura la viața. (...) Veți vedea plante, flori ieșite din pamant și pomi inmuguriți”, a scris Baluta pe Facebook, inainte sa apara in fata instantei.In sala „Istrate Micescu” a Curtii de Apel Bucuresti se deruleaza filmul reaudierilor din dosarul penal „Colectiv”. Aproape sapte ore…