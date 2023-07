Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu este cel mai fericit, asta pentru ca a venit pe lume fiica lui. Cantarețul și Iulia, partenera sa, au devenit ieri parinți pentru prima data, iar toata lumea familia celor doi traiesc clipe emoționante și pline de bucurie! Tatal lui Liviu Teodorescu, Mircea Teodorescu, face primele…

- Liviu Teodorescu a devenit tata pentru prima data in urma cu puțin timp, iar mesajul pe care l-a transmis in mediul online i-a pus pe ganduri pe fani. Iata cum suna declarația pe care i-a facut-o soției sale, Iulia Iacob.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Liviu Teodorescu a devenit tata! Soția lui a nascut in urma cu doar cateva ore, iar cei doi au devenit parinți de fetița! Cantarețul este in culmea fericirii și nerabdator sa vorbeasca despre cel mai frumos moment al vieții lui!

- Liviu Teodorescu traieșe momente unice alaturi de soția lui. Cei doi indragostiți mai au foarte puțin pana vor deveni parinți și, totodata, pana iși vor strange micuța in brațe. Artistul de la noi are grija ca toate detaliile sa fie puse la punct, avand in vedere ca mai sunt doar cateva saptamani pana…

- Liviu Teodorescu traieșe momente unice alaturi de soția lui, cu puțin timp inainte sa devina parinți. Artistul are grija ca toate detaliile sa fie puse la punct, avand in vedere ca mai are doar o luna pana cand fetița lor va veni pe lume. Iata cum se vede Liviu Teodorescu in rolul de tata de fetița.

- Va mai amintiți de Cristiana și Marian, foștii concurenți ai sezonului 4 de la Mireasa pentru fiul meu?! Cei doi implinesc noua ani de relație, au familia pe care și-au dorit-o tot timpul, chiar daca inceputurile relației lor au fost pline de suișuri și coborașuri. Deși a trecut mult timp de cand au…

- Adriana Bahmuțeanu iși sarbatorește ziua de naștere, caci astazi a implinit 49 de ani. Vedeta a postat un mesaj in care ține sa le mulțumeasca fanilor pentru toate urarile, marturisind ca in ultimii ani a invațat o lecție importanta.

- La finalul anului trecut, Andreea Perju anunța ca divorțeaza de tatal copiilor sai. La acel moment, actrița spunea ca decizia a fost luata dupa 4 ani in care au tot incercat sa iși rezolve problemele in cuplu, dar, intr-un final, au decis sa se separe. Andreea Perju spune ca desparțirea de Cristi Donciu…