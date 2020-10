Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu și Iulia traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 10 ani, iar acum, artistul a pregatit un moment special pentru a-și cere iubita de soție. S-a intamplat chiar de ziua ei, in fața familiei. Liviu a postat pe contul de socializare un video, alaturi de care a scris un mesaj.„Am cerut-o…

- Solistul trupei Zdob Și Zdub a lansat o melodie și un videoclip nou, dedicat Zilei orașului Chișinau. Interpretul a postat și un mesaj in care a ținut sa-și anunțe fanii ca a lansat propriul canal de Youtube. “De Ziua Orașului, am un cadou. Am creat propriul canal de YouTube ca sa fiu mai aproape de…

- Liviu Teodorescu se numara printre artiști care se bucura de o relație de iubire de ani de zile. Astfel ca, 10 ani de relație, artistul a marturisit daca vor bate sau nu clopotele de nunta in showbiz.

- Echipa de la Targu Ocna a pornit in campania electorala, in frunte cu candidatul la primarie, Cristian Ciubotaru, a anunțat eurodeputatul Dragoș Benea. „Intr-un gest simbolic, cu semnificația sa certa, am facut o fotografie de grup pe cea mai buna... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dorian Popa a lansat piesa de ziua lui, "Sar pe noi", in colaborare cu Liviu Teodorescu.Constanteanul Dorian Popa s a nascut la data de 07 august. "Sar pe noi" este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega hitul "Fanele", cu peste 53 de milioane de vizualizari doar la…