Liviu Teodorescu poate spune ca este un barbat implinit din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o familie frumoasa, dar și o cariera de succes. Ei bine, artistul este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tata. Cantarețul a aflat sexul bebelușului și, mai mult decat atat, el a vorbit și despre numele pe care l-au ales el și soția lui pentru copil. Iata ce marturisiri a facut el in cadrul unei emisiuni TV!