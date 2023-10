Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan a decis sa revina pe micul ecran dupa o lunga perioada in care a preferat sa stea departe de lumina reflectoarelor. Apare doar duminica la „Neatza cu Razvan și Dani” și a explicat de ce.Flavia Mihașan a decis sa se retraga de la „Neatza cu Razvan și Dani” atunci cand a ramas insarcinata…

- Bogdana a parasit competiția Mireasa in urma cu doua saptamani. Dupa eliminare, a mers acasa la Liviu. Acesta spera sa i se alature dupa Gala de vineri, insa publicul a dorit sa-l pastreze in casa Mireasa.

- Liviu considera ca vinovata pentru plecarea iubitei lui, Bogdana, din casa Mireasa, este Alina. Concurentul pare ca s-a pierdut cu firea și a adresat cuvinte grele la adresa concurentei ramase in competiție.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Bogdana a fost eliminata, ca urmare a votului public. Ea și Liviu spun ca se așteptau, deși aveau o speranța ca totuși concurenta va ramane in casa Mireasa. Bogdana a spus și ce planuri are pentru perioada urmatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a fost prezentat materialul in care Bogdana a ieșit la date cu Adrian. Intalnirea dintre cei doi a avut loc ca urmare a alinierii de saptamana trecuta, din gala. Cum a reacționat Liviu cand și-a vazut iubita in jacuzzi, cu un alt baiat din casa.

- De cand formeaza un cuplu, Liviu și Bogdana nu ezita sa-și dea frau liber sentimentelor, de fiecare data cand se intalnesc. Pe langa sarutari și discuții despre viitor, cei doi concurenți Mireasa au vorbit și despre Daria cu doamna Lucica.

- In urma cu o seara, Daria și Liviu au luat cina impreuna, moment pe care concurenta nu l-a ratat pentru a-l „ințepa” pe tanar, dupa ce s-a sarutat cu Bogdana. Liviu crede ca poate avea o relație cu ea, deși in tot acest timp s-a apropiat de Daria.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.