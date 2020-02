Stiri pe aceeasi tema

- Perchezițiile in biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, sunt facute in urma unui flagrant care vizeaza achiziții publice. Surse citate de Antena 3 explica faptul ca procedura prin care s-a ajuns la flagrant a fost una mai putin obisnuita.Astfel,…

- Procurorii DNA Central fac percheziții, vineri, in biroul de manager al Sorinei Pintea, de la Spitalul Județean Baia Mare. Fostul ministru al Sanatații este in birou și raspunde procurorilor anticorupție de mai bine de șapte ore, au declarat, pentru Mediafax, surse judiciare. Surse judiciare au declarat,…

- Președintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, considera ca premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Victor Costache, nu au pregatirea necesara pentru o eventuala epidemie de coronavirus. Ponta ii recomanda președintelui Klaus Iohannis sa-l numeasca premier pe Raed Arafat, noteaza Agerpres.…

- ALEGERI ANTICIPATE 2020. Entuziasmul PNL pentru anticipate a scazut dramatic din cauza ministrului Sanatații Victor Costache . Ordonanta girata de acesta, care da liber spitalelor private la banii publici, va lovi puternic in procentul pe care liberalii sperau sa il obtina la parlamentare. Analizele…

- Un mail postat pe rețeaua de socializare Facebook de catre controversata Lavinia Coțofana, colaboratoare a ministrului Sanatații, Victor Costache, și preluat de Antena 3, arata ca pe 30 noiembrie 2019, ministrul a trimis acesteia și celor 2 secretari de stat de la minister- Andrei Baciu și Horațiu Moldovan,…

- Acuzatiile de fraudare a nominalizarilor la Premiile Grammy aduse de fostul CEO Deborah Dugan aduse Academiei, au fost negate de institutie, potrivit news.ro.Dupa ce Deborah Dugan a facut mai multe acuzatii, intre care aceea ca nominalizarile la Grammy sunt „manipulate”, Academia a emis un…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, respinge acuzatiile fostului sef al Procuraturii Anticoruptie Viorel Morari, conform carora procurorul general si presedintele tarii s-ar afla in spatele dosarului penal ce a servit temei pentru arestarea lui Viorel Morari.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține ca la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti s-a operat in patru sali din noul blocul operator, timp de 30 de zile, fara ca personalul medical sa fie instruit cu privire la modul in care trebuie folosita aparatura din salile de operatie, el solicitand ministrului…