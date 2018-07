Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educației a lansat un sondaj pe Facebook pentru a afla daca romanii vor sau nu sa fie suspendat președintele Romaniei. Mulți dintre comentatori nu au privit cu ochi buni postarea ministrului pe care l-au intrebat daca nu ar trebui suspendat intreg legislativul avand in vedere ca rezultatul…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educatiei, face înca o gafa. Acesta a facut pe pagina sa de Facebook un sondaj în care întreba internautii daca presedintele trebuie suspendat sau nu.

- Fostul ministru al Educatiei, senatorul PSD, Liviu Pop, a facut vineri un sondaj pe pagina sa de Facebook prin care intreba lumea daca presedintele Romaniei Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu. La doar trei ore de la postare, raspunsul a fost in proportie de 86% „nu”, doar 14% dintre respondenti…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educației, face un sondaj pe Facebook, in calitate de cetațean al Romaniei, susține acesta, privind necesitatea suspendarii lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei."Credeți ca domnul presedinte Klaus Werner Iohannis trebuie suspendat…

- Liviu Dragnea nu exclude ca PSD sa inceapa procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta nu va semna in aceasta saptamana decretul de revocare a Codrutei Kovesi din fruntea DNA. "Nu este exclusa (suspendarea - n.red.), pentru ca deja a stat neconstitutional de mult si…

- Liviu Marian Pop, in scaunul cu rotile la Senat, dupa ce s-a operat la picior. Senatorul a anunțat saptamana trecuta, pe Facebook, ca ”genunchele” a recidivat. El a precizat, la intrarea in sala de plen, ca nu a dorit sa iși ia concediu și ca va veni la munca in continuare, chiar daca ii este greu sa…

- Liviu Marian Pop și-a caștigat porecla „ministrul genunche”, dupa ce in urma cu cațiva ani s-a operat și a anunțat ca „operația la genunche a decurs bine”. Liviu Pop a declarat ulterior ca acesta este un regionalism folosit frecvent in Vișeul de Jos. „Genunchele e un cuvant pe care il folosim…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, a comis o noua gafa. Senatorul PSD a vrut sa faca o gluma, care s-a dovedit a fi vulgara. „Buna dimineața, prieteni! Eu Plec La Munca, voi ce faceți?”, a scris Pop in postare, la care a atasat o imagine in care ”Plec la munca” este scris…