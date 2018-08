Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop a apreciat duminica, pe Facebook, ca Romaniei ii va lua ani de zile pentru a-si reface credibilitatea "dinamitata" de presedintele Klaus Iohannis si partidele de Opozitie cu scopul de a prelua guvernarea.

- ''In ceea ce privește protestul din 10 august, adevarul trebuie sa se faca auzit și nu putem trece peste acest eveniment pana nu se fac unele precizari: 1. Deși acesta a fost anunțat ca un protest al Diasporei, nimeni nu și-a asumat organizarea lui. De ce? Pentru ca urmau sa aiba loc violențe.2.…

- "Unul dintre obiectivele importante ale PNL in aceasta perioada trebuie sa fie constructia alternativei la actuala putere. Pornind de la nevoia de a inlatura de la conducerea tarii actuala putere abuziva si discretionara, PNL este singurul partid care poate coagula fortele de opozitie pe o platforma…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca este „o ineptie“ eventualul demers de suspendare din functie a lui Klaus Iohannis, prin acuzarea lui de inalta tradare, subliniind ca Liviu Dragnea isi doreste sa scape de inchisoare.

- Kovesi incaiera Opoziția. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca gestul USR de a o invita pe fosta șefa a DNA sa candideze la prezidențiale din partea formațiunii este total deplasat și ca ”nu poti, la prima adiere de vant, sa te lepezi de Iohannis”. Anunțul liderului USR, Dan Barna , care i-a transmis…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, face un sondaj pe Facebook prin care incearca sa afle daca presedintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu pentru ca nu pune in aplicare decizia CCR de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In cinci ore de la postare,…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educației, face un sondaj pe Facebook, in calitate de cetațean al Romaniei, susține acesta, privind necesitatea suspendarii lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei."Credeți ca domnul presedinte Klaus Werner Iohannis trebuie suspendat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…