- Producatorul britanic de motoare Rolls-Royce a proiectat un sistem de propulsie pentru un taxi zburator si cauta parteneri pentru dezvoltarea unui astfel de vehicul, care ar putea fi lansat pe piata cel mai devreme la inceputul deceniului viitor, transmite Reuters.

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, este suspectat ca a plagiat lucrarea de doctorat. Din acest motiv, el nu a primit miercuri titlul de doctor al Colegiului National de Afaceri Interne de la Academia de Politie.

- Pop si-a sustinut lucrarea si a spus ca are mai mari emotii decat atunci cand a depus juramantul militar" si si-a cerut scuze pentru "greseli" si "balbe". La final, dupa ce comisia s-a retras pentru deliberare, anuntand decizia ca Pop sa "reparcuga" pasiii necesari pentru sustinerea tezei. El a sustinut…

- Liviu Marian Pop, senator PSD și fost ministru al Educației, și-a incercat norocul pe Facebook printr-un sondaj in care cere parerea internauților asupra suspendarii președintelui Klaus Iohannis.

- Școala 124 din București a fost mistuita de flacari, noaptea trecuta . O tragedie care pytea capata proporții catastrofale, dar din fericire, in incendiu nu a fost ranita nicio persoana, iar elevii nu au fost afectați, pentru ca aceștia nu au facut luni ore. Primarul Sectorului 5, unde se afla unitatea…

- Liviu Pop, fost mninistru al Educatiei, le-a transmis marti dimineata un mesaj oarecum bizar celor care il urmaresc pe Facebook. „PLM. Plec La Munca“, a scris Pop, incercand sa explice prima parte a mesajului, cu toate ca aceste trei litere reprezinta o prescurtare de la termeni din argoul limbii romane.…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, a comis o noua gafa. Senatorul PSD a vrut sa faca o gluma, care s-a dovedit a fi vulgara. „Buna dimineața, prieteni! Eu Plec La Munca, voi ce faceți?”, a scris Pop in postare, la care a atasat o imagine in care ”Plec la munca” este scris…

- In octombrie 2017, Liviu Pop s-a incurcat in cifre, in timpul unei videoconferinte cu inspectoratele scolare din tara. Desi este profesor de matematica de profesie, ministrul Educatiei a declarat ca elevii de liceu din an terminal au inceput scoala in urma cu 17-18 ani. „Rolul elevilor este unul foarte…