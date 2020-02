Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca echipa de campanie pentru alegerile locale va fi condusa de europarlamentarul Claudiu Manda. Potrivit dcnews.ro, Manda va lucra impreuna cu un fost premier. "Am picat cu totii de acord ca pe 19 februarie sa avem o intalnire in care…

- Marcel Ciolacu va propune ca noua structura de conducere a PSD sa numere patru prim-vicepresedinti. Printre favoriti se numara: Claudiu Manda, Gabriela Firea, Dragos Benea si Radu Moldovan, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Ar ramane pe dinafara Mihai Tudose, Gabriel Zetea si Sorin Grindeanu.…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat vineri, la Braila, ca a revenit în PSD pentru ca a regretat trecerea la Pro România. Tudose susține ca și-a dat seama ca a greșit când "l-a cunoscut mai bine pe domnul Ponta".Întrebat de presa cum comenteaza declaratiile unor…

- Organizația PSD Braila a decis, sâmbata, sa adreseze o invitație lui Mihai Tudose și celorlalți membri ai filialei județene a Pro România care au demisionat în bloc din partidul lui Ponta de a se alatura PSD. Social-democrații motiveaza decizia prin „necesitatea coagularii eforturilor…

- Marcel Ciolacu a spus ca este posibila reintoarcerea in PSD a fostului prim-ministru Mihai Tudose, liderul social-democrat invocand, intr-o emisiune la Antena 3, importanța mandatului de europarlamentar deținut de Tudose.”Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discuție in interiorul organizației…

- "Dancila, DEMISIA! In seara turului II al prezidențialelor din 2009, Coldea, Maior și Kovesi mergeau in sufrageria lui Oprea. In seara turului II al prezidențialelor din 2019, Oprea a mers in sufrageria PSD! Așa ceva e de netolerat! Oprea a fost bagat pe șest de Dancila in CEx! E vicepreședinte…

- "Desi nu am castigat 50% + 1 din voturile electoratului pentru candidatul nostru, vestea buna este ca PSD Dolj este pe locul 8 la nivel national intre organizatiile judetene social democrate si pe primul loc la numar de voturi aduse candidatului Viorica Dancila - 138.855 (48,21%). Am castigat alegerile…

- Mihai Tudose a votat la Ambasada Romaniei din Bruxelles. El a postat pe pagina sa de Facebook și o fotografie introducand buletinul in urna de vot. Fostul premier i-a felicitat pe romanii care au votat deja la turul 2 al alegerilor prezidențiale și a adaugat ca votul sau a fost dat și pentru „redarea…