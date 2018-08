Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Nicolae a criticat dur mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis, dupa discursul pe care l-a avut in urma cu o ora. "Am sentimentul ca un scenograf atins de o criza de sciatica se joaca cu domnul Iohannis și il pune sa rosteasca aceleași monologuri, abisal de stupide, in diverse locuri,…

- "Romania culege roadele politicii de ura, dezbinare si propaganda mincinoasa promovate de presedintele Klaus Werner Iohannis si de adeptii sai. Acum, in anul Centenarului Unirii, tara este mai dezbinata decat oricand, intoleranta este la cote maxime, iar violentele de limbaj, de atitudine si comportament…

- Lia Olguța Vasilescu a reacționat dupa criticile lui Klaus Iohannis de la ședința PNL de sambata, 4 august. Astfel, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut sambata, la Palatul Parlamentului, o alocuțiune in cadrul reuniunii Consiliului Național al Partidului Național Liberal.Va prezentam in continuare transcrierea alocuțiunii: „Va mulțumesc pentru primirea deosebit de frumoasa și…

- Concediul Vioricai Dancila a ajuns la Curtea Constituționala, pentru ca președintele Klaus Iohannis a cerut instanței de control a Constituției sa soluționeze un conflict juridic aparut in urma concediului premierului. Mai exact, Klaus Iohannis susține ca Viorica Dancila nu l-a informat ca va pleca…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, vineri, 27 iulie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Va prezentam textul integral al sesizarii:…

