Liviu Pleșoianu, mutare pe 1 august: Cel mai important mesaj de până acum! Vineri, 27 iulie, Liviu Pleșoianu a anunțat ca pe data de 1 august va publica in mediul online un mesaj extrem de important, "cel mai important de pana acum". "Pe 1 august, voi publica aici (n.r. pe pagina sa oficilala de Facebook) un mesaj important. Va fi cu siguranța cel mai important mesaj de pana acum! ...Pentru ca va inaugura o noua etapa. ...Pentru ca, foarte probabil, va fi distribuit masiv (și nu doar pe Facebook). ...Pentru ca va incepe sa schimbe in profunzime lucrurile, prin efortul entuziast al celor ce le vor schimbate...", a anunțat, vineri seara, Liviu Pleșoianu pe rețeaua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

