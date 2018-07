Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu anunta pe Facebook ca nu va vota un proiect de lege prin care autoritatile romane ar urma sa renunte la impozitarea veniturilor suplimentare obținute de companiile care extrag și comercializeaza gaze naturale din Marea Neagra.Citeste si: Ion Cristoiu o compara…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu demonteaza, pe Facebook, toate acuzatiile PNL, USR si ale protestatarilor #rezist privind modificarile Codului de procedura penala."MINCIUNA: “Victima unui viol va fi audiata in prezența agresorilor.” ADEVARUL DIN LEGE: Victima unui viol e prezumata VULNERABILA!…

- Noua forma a Codului de Procedura Penala, adoptata luni seara de Parlament, este intens contestata de opozitie si de o parte a societatii civile. Reprezentantii coalitiei contraataca insa in forta, combatand mesajele opozitiei. Deputatul PSD Liviu Plesoianu il acuza de minciuna pe Dacian Ciolos,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a mentionat ca Simona Halep nu a fost huiduita, dar ca ea a fost nedumerita de acele manifestari. "Dumneavoastra ati vazut-o pe Simona Halep cat era de nedumerita in momentul in care a inceput huiduiala aia in sala? Din punctul meu de vedere, Simona Halep nu merita…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, atac fara precedent la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Intr-o postare pe Facebook, Plesoianu il face pe Iohannis hos si protector al securistilor.Citeste si: Ministrul Finantelor, cerinta CHEIE pentru bancile din Romania. Romanii se vor bucura enorm…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac voalat la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Intr-o postare pe Facebook, deputatul social-democrat face trimitere la o declarație mai veche a lui Iohannis, din 2014, cand la o dezbatere pe tema educației spunea ca „este un politruc care…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca a sesizat Ministerul Public cu privire la posibile infractiuni impotriva securitatii nationale, dupa ce Sebastian Ghita a afirmat ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, si procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar fi ofiteri ai…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, are o postare pe Facebook prin care explica ca ”daca s-ar dori” din partea lui Liviu Dragnea și a PSD o lupta mai aprinsa cu ”statul paralel” multe lucruri ar fi facute altfel decat sunt facute acum. Pleșoianu sugereaza ca inclusiv Liviu Dragnea face un joc prin faptul…