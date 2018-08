Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, pe Facebook, ca a depus o plangere penala impotriva presedintelui Klaus Iohannis pentru savarsirea infractiunii de incitare la ura si discriminare „impotriva parlamentarilor PSD, a Guvernului PSD, a membrilor PSD, a votantilor si sustinatorilor PSD".

- Au trecut 23 de zile de cand președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa ia o decizie. Intarzie extrem de mult in privința revocarii șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Și-a alocat o saptamana...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanesti sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Vioruica Dancila, in context afirmand si ca trei cetateni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.

- Presedintele PNL Ludovic Orban i-a raspuns miercuri senatorului Iulian Dumitrescu spunand ca asteapta ca acesta sa fie la fel de vocal si cand lupta liberalii impotriva abuzurilor. Dumitrescu a votat impotriva sustinerii deciziei lui Orban de a depune plangere penala pe numele Vioricai Dancila.

- Votul a venit dupa ce in sedinta de marti a fost adusa in discutie plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila. Surse politice au declarat pentru Mediafax ca au fost si liberali impotriva, care au afirmat ca nu ar fi luat decizia de depunere a sesizarii la Parchetul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la plangerea penala depusa impotriva premierului Viorica Dancila, ca s-a consultat doar cu apropiatii lui, nefiind necesara consultarea cu partidul pe care il conduce, sesizarea fiind depusa in calitate de simplu cetatean.

- Liderul PMP, Traian Basescu, fost șef al statului, a declarat sambata seara ca sesizarea facuta de președintele Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila a fost ”o greșeala mult prea mare”, afirmand ca acesta ”va cadea” de la conducerea PNL.Citește și: Se anunța prima REMANIERE a…