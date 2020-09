Federația Romana de Fotbal tocmai a anunțat ca meciul de astazi, din turul secund al Cupei Romaniei, cu Olimpic Zarnești, nu se va mai disputa din cauza situației din lotul zarneștenilor, care au 6 jucatori depistați pozitivi. Antrenorul principal Liviu Nicolae a declarat: „Ne pare rau ca nu am putut sa jucam acest meci pe teren. Eram pregatiți sa jucam. Cred ca era o sarbatoare și la Zarnești, era un meci foarte așteptat de comunitatea brașoveana. In schimb, pot aparea situații de genul pe care nu le putem controla. Noi am așteptat pana in ultimul moment. In aceasta dimineața am primit punctul…